Od kilku dni w mediach społecznościowych trwa burza wokół cen biletów na zwiedzanie Zamku Królewskiego na Wawelu.



Internauci informowali, że po niedawnych podwyżkach bilet łączony ("Wawel od A do Z"), który obejmował wszystkie dostępne w tamtym miejscu wystawy, kosztował 151 zł (ulgowy 101 zł). Łatwo więc policzyć, że czteroosobowa rodzina musiałaby zapłacić za zwiedzanie ponad 500 złotych. Po dokupieniu audioprzewodnika cena rosła do 560 złotych.

W cenie biletów można było obejrzeć wszystkie dostępne wystawy Zamku Królewskiego na Wawelu, w tym Skarbiec Koronny, Zbrojownię, Reprezentacyjne Komnaty Królewskie, Prywatne Apartamenty Królewskie, "Sztukę Wschodu", Namioty Tureckie, "Wawel Zaginiony", a także wystawy czasowe i sezonowe, w tym: Kościół Św. Gereona, Ogrody, Basztę Sandomierską i Smoczą Jamę.

Drogie bilety na Wawel. Internauci oburzeni

Użytkownicy nie kryli swojej złości związanej z wygórowanymi cenami za wejście na zamek. Jedna z osób napisała na Twitterze, że "wykreśla plan wycieczki na Wawel". "Nawet nie sądziłam, że może być tak drogo" - dodała. Ktoś inny stwierdził z kolei, że "Wawel już dawno nie jest dla polskich rodzin".



Głos w sprawie zabrał także dziennikarz Łukasz Warzecha. "Bilety na Wawel są faktycznie horrendalnie drogie (zwłaszcza komplet, bo kupuje się je na pojedyncze wystawy). Ale pretensję należy mieć nie do miasta Krakowa, bo to nie jest muzeum miejskie, tylko do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bo to jest muzeum państwowe. Być może najdroższe w kraju" - zaznaczył we wpisie, który można zobaczyć TUTAJ.



Po fali krytyki bilet na całościowe zwiedzanie Wawelu zniknął z oferty. "Teraz, jeśli chcemy zobaczyć wszystko, skazani jesteśmy na poszczególne trasy" - czytamy na blogu "Grafy w podróży". Jego autorzy poinformowali, że po zsumowaniu cen biletów na wszystkie te trasy dla dwóch osób dorosłych i dziecka wychodzi łącznie 647 zł. "Jest mega drogo" - podkreślono.

Ponad tysiąc złotych za zwiedzanie Wawelu

Jeszcze więcej zapłacimy, jeśli kupimy bilety na zwiedzanie z przewodnikiem. "Mamy pięć tras i jeśli nasza rodzina chciałby je zrealizować zapłaci 1035 zł" - informują podróżnicy.

"Teraz za kompleksowe zwiedzanie płacimy kosmiczne sumy. Dyrekcja nie jest w stanie sama naprawić tej sytuacji. Muzeum podlega ministerstwu. Potrzebna jest ingerencja z góry" - podsumowali.

Równocześnie zaapelowali do turystów o bojkot Wawelu. Być może jednak nie będzie trzeba posuwać się do tak drastycznych rozwiązań. Rzeczniczka krakowskiego Zamku Królewskiego Urszula Wolak-Dudek, poinformowała bowiem, że wkrótce w ofercie pojawi się bilet rodzinny.

Nowa oferta ma pojawić się jeszcze w lipcu. Na razie nie wiadomo, ile takie bilety będą kosztowały, ale według zapowiedzi mają stanowić atrakcyjną propozycję dla rodzin.

- Opcja biletu rodzinnego była w planach Zamku, ale nieporozumienie wywołane biletem "Wawel od A do Z" przyspieszy wprowadzenie go do sprzedaży - powiedziała rzeczniczka prasowa Wawelu Urszula Wolak-Dudek.



Apel ministerstwa kultury

Głos w sprawie zabrało również Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które zarekomendowało obniżenie cen biletów do instytucji kultury.

"W związku ze zmianami cen biletów do muzeów prowadzonych lub współprowadzonych przez resort kultury, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński zarekomendował wszystkim nadzorowanym muzeom pilny powrót do cen ubiegłorocznych" - czytamy w komunikacie.

"Zgodnie z Ustawą o muzeach wysokość cen biletów ustala dyrektor instytucji. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że misją resortu kultury jest zwiększenie dostępności oferty prowadzonych instytucji muzealnych oraz to, że wszystkie prowadzone lub współprowadzone przez resort muzea otrzymały w tym roku zwiększone dotacje, MKiDN nie widzi podstaw do zwiększania cen biletów i rekomenduje pilny powrót do cen z zeszłego roku" - dodano.