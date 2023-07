- Opcja biletu rodzinnego była w planach Zamku, ale nieporozumienie wywołane biletem "Wawel od A do Z" przyspieszy wprowadzenie go do sprzedaży - powiedziała rzeczniczka prasowa Wawelu Urszula Wolak-Dudek.

Wawel. W sieci zawrzało. Internauci zwracają uwagę na ceny biletów

Kraków: Wawel zmienia ceny biletów. Wprowadzony zostanie bilet rodzinny

Ceny biletów w zależności od wystawy wahają się od dwóch do 35 zł. Wolak-Dudek podkreśliła również, że w każdy poniedziałek Wawel udostępnia za darmo wybrane wystawy - obecnie są to takie ekspozycje, jak "Wawel Zaginiony", "Zbrojownia" i "Sztuka Wschodu. Namioty tureckie".

Zwiedzanie trasy "Wawel od A do Z" trwało około pięć godzin

Ze względu na fakt, że jest to duży obiekt, zapytaliśmy, czy odwiedzający są w stanie zwiedzić cały teren w ciągu jednego dnia. Jak się dowiedzieliśmy, szacowany czas podziwiania atrakcji to minimum pięć godzin.

Bilet rodzinny na Wawel. "Można ułożyć trasę samemu"

Do tej pory wśród rekomendacji Wawelu dla rodzin znajdowały się do wyboru takie ekspozycje, jak "Nowy Skarbiec Koronny", "Sztuka Wschodu. Namioty tureckie", "Wawel Zaginiony", "Prywatne Apartamenty Królewskie", "Reprezentacyjne Komnaty Królewskie", "Ogrody" i "Smocza Jama" - ich ceny wahają się od siedmiu do 35 zł za bilet normalny i od trzech do 25 za bilet ulgowy.