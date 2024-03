Wakacje kredytowe przedłużone do końca 2024 roku. Nowe warunki

Wakacje kredytowe są programem rządowym wprowadzonym w 2022 roku. Osoby znajdujące się obecnie w trudnej sytuacji finansowej lub mające problemy ze spłatą rat kredytu mogą je zawiesić. Dotyczy to raty kapitałowo-odsetkowej. Wszystkie poboczne koszty kredytu, w tym ubezpieczenie, nie podlegają odroczeniu.

Okres wakacji jednak nie zwalnia z obowiązku spłaty raty, a jedynie przedłuża kredyt o czas wakacji. 5 marca Rada Ministrów przyjęła ustawę przedłużającą program pomocy dla kredytobiorców do końca 2024 roku. Jednocześnie zmieniła warunki przystąpienia do programu, co ma na celu zwiększenie liczby osób mogących skorzystać z pomocy.