O trudnych warunkach IMGW informował już w środowe popołudnie.

"Strefa opadów śniegu stopniowo przemieszcza się z południa, wkraczając na obszar naszego kraju. Pierwsze opady śniegu powinny wystąpić na krańcach południowych Polski za około godzinę. Następnie za tą strefą pojawią miejscami opady deszczu marznącego powodującego gołoledź".

Pogoda w Polsce. W nocy potężne śnieżyce

Wieczorem ponowiono ostrzeżenia, podając, że opady marznące powodujące gołoledź odnotowano na stacjach w Zgorzelcu i Legnicy.

"Strefa opadów śniegu przechodzącego w opady deszczu marznącego wolno przemieszcza się na północ" - napisano, dodając: "Uwaga - może być ślisko!".

Informacje na ten temat pojawiły się także w mediach społecznościowych Sieci Obserwatorów Burz. Jak przekazano, "strefa opadów wędruje dalej w głąb Polski. Na południu lokalnie mogą występować opady marznące powodujące gołoledź".

Opady śniegu w nocy. Będzie też marznący deszcz i gołoledź

IMGW informował też, że na Bałtyku obowiązują ostrzeżenia przed sztormem. W kontekście tego, jak będzie wyglądać noc ze środy na czwartek przekazano, że w północnej części kraju wystąpią opady śniegu, a na południu i w centrum także deszcz ze śniegiem i deszcz. Ostrzeżono przed marznącym deszczem powodującym gołoledź. Na termometrach zobaczymy od - 6 st. C do 1 stopnia. "Wiatr słaby i umiarkowany, na południu miejscami porywy do 65km/h" - podano.

Wysoko w górach - Beskidach, Sudetach oraz Bieszczadach - padać będzie śnieg, który miejscami osiągnie nawet do 8 cm.

Zimowa pogoda nie ustępuje. Rekordowe temperatury

W czwartek również czekają nas pady śniegu. Na południu i częściowo na wschodzie dojdzie także do opadów deszczu ze śniegiem i deszczu, przejściowo marznącego i powodującego gołoledź. W rejonach podgórskich możliwy będzie przyrost pokrywy śnieżnej o około 5-10 cm

Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C do 5 stopni na plusie. To duża różnica względem zanotowanych w środę nad ranem rekordowo niskich temperatur na Suwalszczyźnie.

Choć tego poranka mieszkańcy Szczecina na termometrach ujrzeli temperaturę wynoszącą -2,9 st. C., w Suwałkach wyniosła ona... -23,8 st. C. To najniższa temperatura zanotowana w tym roku na stacji synoptycznej w Suwałkach, a miniona noc była najzimniejszą.

Jak się okazuje, temperatura odczuwalna wyniosła wówczas jeszcze mniej, bo -29 st. C, a pokrywa śnieżna osiągnęła 40 cm.

