Przed nami zimne dni i jeszcze mroźniejsze noce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował synoptyczną prognozę pogody na cały tydzień. Wynika z niej, że do naszego kraju wróci zimowa aura, z opadami śniegu w wielu miejscach. W połowie tygodnia na krótko się ociepli, jednak potem znów zrobi się mroźnie.

Niespokojny poniedziałek

Poniedziałek w większości kraju jest pochmurny. W wielu miejscach pada śnieg, którego najwięcej będzie na północy: prognozowany przyrost pokrywy może tam sięgnąć 15-20 cm. Lokalnie w centrum może podać deszcz ze śniegiem.

Najzimniej jest na południowym wschodzie oraz na terenach podgórskich, gdzie temperatury w ciągu dnia wyniosą od -3 do -6 stopni Celsjusza. Na Podhalu mróz może wynieść -8 st. C. W większości Polski temperatury w okolicach zera, a najcieplej jest nad morzem: 0-1 st. C.

Wiatr jest umiarkowany, okresami dość silny, osiągający w porywach do 65 km/h. Na wybrzeżu w porywach może osiągać prędkość do 90 km/h.

Mróz i silny wiatr we wtorek

Noc z poniedziałku na wtorek będzie mroźna, z temperaturami od -9 st. C na północy do -4 stopni Celsjusza na zachodzie Polski. Pogoda we wtorek będzie zbliżona do tej z poniedziałku. Większych opadów śniegu można się spodziewać ponownie na północy kraju, gdzie przyrost pokrywy wyniesie około 5 cm.

W ciągu dnia najniższe temperatury dalej będą się utrzymywać na północy i miejscami wyniosą -6 st. C. Najcieplej będzie na zachodzie, gdzie termometry pokażą do -1 st. C oraz nad morzem, gdzie będzie około zera.

Wiatr w dalszym ciągu będzie umiarkowany i dość silny, szczególnie na wybrzeżu, gdzie może wiać z prędkości do 95 km/h.

W połowie tygodnia nastąpi krótkie ocieplenie, a pod koniec tygodnia znowu zrobi się zimniej / wxcharts /

Kilkanaście stopni mrozu

Noc z wtorku na środę miejscami będzie bardzo mroźna: na Suwalszczyźnie może być nawet -15 stopni Celsjusza, chociaż nad morzem w tym samym czasie mróz będzie minimalny i wyniesie około -1 st. C. Dzień będzie cieplejszy, z temperaturami wynoszącymi od -3 st. C do 1 stopnia Celsjusza powyżej zera.

Wiatr będzie nieco słabszy niż w poprzednich dniach i osiągnie w porywach do 60 km/h nad morzem do około 70 km/h na terenach podgórskich.

Lekkie ocieplenie w czwartek

W nocy znów będzie mroźnie, jednak nie wszędzie: w większości kraju będzie od -4 do -2 stopni Celsjusza, zaś nad morzem może być nawet jeden stopień powyżej zera. Czwartek również będzie stosunkowo ciepły. Najchłodniej będzie na północy kraju: -1 st. C, zaś w rejonie Opolszczyzny i Dolnego Śląska może być do 5 stopni Celsjusza.

Zachmurzenie będzie duże, z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Na południu i w centrum Polski może padać marznący deszcz powodujący gołoledź. Wiatr będzie słaby u zmienny, na południu umiarkowany.

W czwartek w centrum i na południu Polski możliwe będą marznące opady powodujące gołoledź / wxcharts /

Piątek nieco chłodniejszy

Pod koniec tygodnia znów się ochłodzi, zaś aura na powrót stanie się bardziej zimowa. W nocy z czwartku na piątek na północnym wschodzie będzie mróz do -8 st. C, podczas gdy na południowym wschodzie będzie jeszcze dodatnie, do 3 stopni Celsjusza.

W ciągu dnia będzie jeszcze stosunkowo ciepło, z temperaturami od -2 st. C w rejonie Suwalszczyzny do około 4 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. W południowej części kraju będzie padać śnieg oraz deszcz ze śniegiem. Na Wybrzeżu możliwe przelotne opady śniegu. Wiatr będzie słaby umiarkowany.

Zima wraca w weekend

Jak wynika z prognoz IMGW, koniec tygodnia znów będzie bardziej zimowy. W sobotę i w niedzielę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jednak temperatury będą niższe. W nocy na Suwalszczyźnie znów pojawi się siarczysty mróz, sięgający nawet -15 st. C. Mroźnie będzie w całym kraju, do -3 st. C na wybrzeżu.

W ciągu dnia Polska podzieli się na mroźny wschód, gdzie temperatury wyniosą od -3, -4 stopni Celsjusza i cieplejszą zachodnią część, gdzie termometry pokażą od 0 do 2-3 stopni Celsjusza.

W sobotę opady śniegu możliwe będą niemal wszędzie, a na północy padać może również deszcz ze śniegiem. W niedzielę z kolei opady śniegu pojawią się na północnym wschodzie oraz na wschodzie. W reszcie Polski będzie spokojnie.

Wciąż może silnie powiać, szczególnie na północy kraju, gdzie w niedzielę porywy osiągną prędkość do 75 km/h.

