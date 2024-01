- Najwięcej opadów spodziewamy się w południowej części kraju, gdzie spaść może do około 10 mm deszczu. Natomiast na obszarach podgórskich w Małopolsce i Tatrach spaść może do około 10 cm śniegu - poinformował synoptyk IMGW Michał Ogrodnik.

Trudne warunki na drogach. IMGW wydaje ostrzeżenia

W sobotę temperatura maksymalna wahać się będzie od -7 do -5 stopni na Mazurach i Suwalszczyźnie, -1 do zera stopnia w centrum i na zachodzie, a na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu temperatura wyniesie od 3 do nawet 7 stopni Celsjusza.