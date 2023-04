W 30-sekundowym ministerialnym spocie pojawiają się kobiety, które informują, że są ofiarami przemocy. - Dom musi być bezpiecznym miejscem. Ochrona ofiar przemocy powinna być natychmiastowa i skuteczna. Przygotowaliśmy ustawę antyprzemocową, która to zapewnia - mówi Ziobro.

Pierwotna ustawa obowiązująca od listopada 2020 roku przewidywała odrębne, szybkie postępowania w sprawach o zobowiązanie sprawcy przemocy domowej do opuszczenia mieszkania oraz zakaz zbliżania się do niego. Uprawnienia do wydawania natychmiastowego nakazu w tych sprawach przysługują policji i żandarmerii wojskowej. Nakaz obowiązuje przez 14 dni, jednak na wniosek osoby dotkniętej przemocą sąd cywilny może przedłużyć ten okres.

Przed wejściem w życie ustawy antyprzemocowej pokrzywdzeni oczekiwali na orzeczenie sądu, bo tylko ono umożliwiało pozbycie się sprawcy przemocy z domu.

Ustawa antyprzemocowa 2.0 jeszcze bardziej restrykcyjna

Nowelizacja ustawy antyprzemocowej zakłada, że postępowania dotyczące przemocy można łączyć, nie muszą toczyć się oddzielnie. Ponadto uzupełnia i wprowadza wcześniejsze zapisy.

Chodzi o zakaz zbliżania się sprawcy do osoby dotkniętej przemocą na konkretną odległość ustaloną w metrach, zakaz kontaktowania się z nią zarówno osobiście, jak i na odległość, czyli np. SMS-em czy mailem, zakaz wstępu do miejsca pracy, na teren szkoły czy innej podobnej placówki, do której uczęszcza osoba pokrzywdzona przemocą domową.

Od 1 października 2023 roku zajdą też zmiany w kodeksie karnym, które mają służyć większej ochronie praw dzieci i kobiet. Znacząco zwiększą się wysokości kar, m.in. za zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem (dziś maksymalnie 15 lat więzienia, po zmianie dożywocie).

Ministerstwo przypomina o możliwości uzyskania pomocy ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Osoby doświadczone przemocą domową mogą liczyć na "profesjonalne porady prawne, wsparcie psychologiczne, pomoc w zapewnieniu środków do życia". Uruchomiono także specjalną Linię Pomocy Pokrzywdzonym pod numerem 222 309 900. Działa przez siedem dni w tygodniu.

Jak podkreśla resort, od wejścia w życie ustawy antyprzemocowej ze wsparcia placówek Funduszu Sprawiedliwości, skorzystało ponad 25,5 tys. osób dotkniętych przemocą domową. Adresy ośrodków pomocowych są dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.