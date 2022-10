Rozszerzenie tzw. ustawy antyprzemocowej. Wszystkie kluby poparły zmiany

W głosowaniu większości nie uzyskał wniosek Lewicy o niezwłoczne przejście do II czytania tego projektu. Za wnioskiem klubu Lewicy głosowało 166 posłów, przeciw było 225, zaś 51 wstrzymało się od głosu.

Sejm rozpoczął prace nad tym projektem w czwartek wczesnym popołudniem - wówczas odbyło się jego I czytanie. Zaproponowana przez resort sprawiedliwości nowelizacja kilku ustaw, w tym Kodeksu postępowania cywilnego, rozszerza obowiązujące od blisko dwóch lat przepisy określane mianem tzw. ustawy antyprzemocowej.

Co zakłada nowy projekt?

Ta obowiązująca od listopada 2020 r. ustawa przewidującej odrębne, szybkie postępowania w sprawach o zobowiązanie sprawcy przemocy domowej do opuszczenia mieszkania oraz zakazanie zbliżania się do tego mieszkania.

Uprawnienia do wydawania natychmiastowego nakazu w tych sprawach przysługują policji, a także Żandarmerii Wojskowej. Nakaz obowiązuje przez 14 dni, jednak na wniosek osoby dotkniętej przemocą sąd cywilny może przedłużyć ten okres. Przed wejściem w życie tzw. ustawy antyprzemocowej pokrzywdzeni oczekiwali na orzeczenie sądu, bo tylko ono umożliwiało pozbycie się sprawcy przemocy z domu.

Nowy projekt proponuje w związku z tym uzupełnienie tego narzędzia o trzy kolejne. Chodzi o zakaz zbliżania się do osoby, zakaz kontaktowania się przez telefon i środki komunikacji elektronicznej oraz zakaz wstępu w określone miejsca, np. miejsce pracy osoby dotkniętej przemocą.

Zakazy te - jak wskazywał resort sprawiedliwości - orzekane byłyby "według tego samego schematu, który się sprawdził". - Prosty 14-dniowy nakaz policyjny, a następnie możliwość ich przedłużenia przez sąd cywilny - wskazywał wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Jak dodawał, według zamierzeń policja będzie mogła wszystkie te zakazy stosować łącznie.

Nowe wymogi dla sędziów

Inne z zaproponowanych rozwiązań "zmierzają do tego, by osoby małoletnie, osoby z niepełnosprawnością intelektualną czuły się bezpiecznie, a regulacje dotyczące informowania o prawach i obowiązkach oraz pouczania, były dla nich przyjazne i zrozumiałe oraz dostosowane do ich potrzeb wynikających z wieku, cech osobowych, a także charakteru popełnionego na ich szkodę przestępstwa".

W projekcie zaproponowano też m.in. zasadę, że sędzia orzekający w sprawach karnych powinien uczestniczyć co cztery lata w szkoleniu i doskonaleniu zawodowym organizowanym przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, w celu uzupełnienia specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych z zakresu przesłuchiwania osób do 18 roku życia.

Wszystkie kluby "za"

Podczas czwartkowego I czytania projekt oceniły pozytywnie wszystkie kluby. Lewica zawnioskowała o przejście do II czytania projektu bez odsyłania go do komisji - "zanim prawica uzna, że jest za, a tak naprawdę przeciw". Wniosek ten był głosowany w czwartkowym bloku głosowań sejmowych.

W związku z wynikiem głosowania dalsze prace nad projektem będą prowadzone w sejmowej komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.