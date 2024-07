Pogoda w weekend będzie zbliżona do tej, jaką znamy z ostatnich kilku dni. Nad Europą Centralną i częściowo Północną będzie dominować słaby, ale rozległy wyż z centrum w rejonie Danii. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtować będą niże.

Jak informuje IMGW, Polska znajdzie się w obszarze podwyższonego ciśnienia. Napływać będzie powietrze polarne morskie ciepłe.

Pogoda. Burze i upały nie dadzą spokoju

W sobotę na terenie Polski prognozuje się małe zachmurzenie - jedynie na południu kraju okresami może występować umiarkowane.

Temperatura maksymalna wyniesie od 24 st. C na obszarach podgórskich, około 27 st. C w centrum i na wschodzie do 29 - 30 st. C na południu i zachodzie. Według najnowszej prognozy pogody chłodniej ma być nad morzem 20 - 21 st. C.

W sobotę wiatr zapowiada się słaby i zmienny z kierunków wschodnich. Z kolei w nocy meteorolodzy zapowiadają małe zachmurzenie w większości kraju. Jedynie na południowym wschodzie miejscami może pojawić się więcej chmur i tam wówczas wystąpią przelotne opady deszczu.

Temperatura minimalna w większej części Polski będzie wynosić nocą od 14 st. C do 17 st. C. Cieplej będzie miejscami na zachodzie - około 18 st. C.

Gdzie jest burza? IMGW wskazuje na upały

W sobotę pogoda przygotowała dla nas także kolejną falę upałów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dla województwa lubuskiego.

"Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30 do 32 st.C. Temperatura minimalna w nocy od 16 do 18 st. C." - czytamy w komunikacie IMGW.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk oszacowano na 90 procent.

Prognoza pogody. Burze i upał w niedzielę

Według najnowszej prognozy pogody w niedzielę w większej części polski wystąpi małe lub umiarkowane zachmurzenie. Jedynie na południowym wschodzie kraju może ono być okresami duże.

W Tatrach i Bieszczadach lokalnie przelotne opady deszczu, ale w Bieszczadach możliwe również burze z porywistym wiatrem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz wynosi 15 mm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 26 st. C do 30 st. C, na zachodzie miejscami 32 st. C. Chłodniej zapowiada się nad morzem 21 - 22 st. C. Wiatr będzie słaby i zmienny.

