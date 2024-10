Kraków. Trwa spotkanie przywódców grupy Arraiolos. Uczestniczy w nim 11 głów państw

Jak przypomniał szef Biura Polityki Międzynarodowej Mieszko Pawlak, spotkanie odbywa się na niecałe cztery miesiące przed przypadającą na pierwsze półrocze przyszłego roku polską prezydencją w Radzie Unii Europejskiej. - To więc naturalne, że Polska jest gospodarzem tego spotkania. Głównym tematem będzie perspektywa pogłębiania relacji transatlantyckich, a więc to, co stanowi istotę pierwszego priorytetu naszej prezydencji - ocenił. Co więcej, szczyt przypadnie na niecały miesiąc przed wyborami prezydenckimi w USA, co także ma być kontekstem dyskusji o przyszłości relacji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi.