Postepowanie wszczęte w 2001 roku dotyczyło procedury tax free. W okresie od 1 listopada 2016 do 5 lipca 2020 roku Paweł W. miał wprowadzić w błąd funkcjonariuszy służby celno-skarbowej w Warszawie, Hrebennem (Lubelskie) i Korczowej (Podkarpackie) poprzez podanie się za osobę niemającą stałego zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, a przez to uprawnioną do skorzystania z procedury służącej zwrotowi podatku od towarów i usług (VAT) w ramach procedury tax free.

