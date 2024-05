Umawiamy się? Premier Donald Tusk zaprasza Polaków

"Umawiamy się?" - to pytanie padło w poście Donalda Tuska na platformie X. Wpis odnosi się do nagrania, w którym szef rządu zachęca Polaków do "powtórzenia sukcesu" i wzięcia udziału w marszu 4 czerwca. - To dzień, w którym Polacy pokonali zło. Bądźmy razem, żeby to zło nigdy już do Polski nie wróciło - mówi w filmie premier.