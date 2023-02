W Warszawie trwa posiedzenie klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej z udziałem lidera PO Donalda Tuska.

Donald Tusk miał w swoim wystąpieniu podczas obrad apelować do ich uczestników o przygotowywanie się już do wyborów - wynika z nieoficjalnych informacji PAP.



Lider PO przekonywał, że nikt z Platformy i Koalicji Obywatelskiej nie zdejmie odpowiedzialności za pokonanie PiS, bo KO uzyskała status głównej alternatywy wobec PiS.

Tusk: "Jest coraz mniej czasu"

Polityk miał też poinformować, że zlecił 16 przewodniczącym regionów, by przystąpili do tworzenia wstępnych list do Sejmu.



Mówił, że nie można całkowicie rezygnować z idei wspólnego bloku opozycji, ale jest coraz mniej czasu, a do samego końca może nie będzie wiadomo, czy inne ugrupowania opozycyjne są na tyle "dojrzałe", by zdecydować się na wspólne listy.



Donald Tusk zapewnia: Po wygranych wyborach nie podniesiemy wieku emerytalnego



Tusk miał także zapowiedzieć, że przez najbliższe tygodnie politycy KO będą obecni w każdym województwie. Do czerwca mają odbywać się wyjazdowe posiedzenie klubu, które będą mieć miejsce co tydzień w innym województwie - dowiedziała się PAP.



Mają one być połączone ze spotkaniami we wszystkich powiatach i panelami tematycznymi.



