Podwyżka cen gazu od 1 lipca. O ile wzrosną rachunki?

Wynika to z faktu, że od 1 lipca 2024 r. cena gazu wysokometanowego dla gospodarstw domowych wyniesie 239 zł/MWh. Z końcem czerwca przestała obowiązywać maksymalna cena gazu dla gospodarstw domowych wynosząca 200,17 zł/MWh. O ile wzrosną rachunki za gaz? W zależności od gospodarstwa będzie to od kilku do kilkudziesięciu złotych miesięcznie.