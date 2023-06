Spis treści: 01 Ceny energii 2023. Dla kogo wyższy limit zamrożonego prądu?

02 Do kiedy i gdzie złożyć wniosek o zwiększenie limitu zamrożonej energii?

03 Jakie dokumenty załączyć do wniosku o zwiększenie limitu prądu 2023?

04 Zamrożenie cen prądu 2023. Jak złożyć wniosek online?

Ceny energii 2023. Dla kogo wyższy limit zamrożonego prądu?

W związku z zamrożeniem cen prądu każde gospodarstwo domowe w Polsce obowiązuje limit 2000 kWh rocznego zużycia. Istnieją jednak wyjątki. Niektórzy odbiorcy mogą starać się o przyznanie większego limitu maksymalnego zużycia prądu elektrycznego.

Do takich grup należą m.in. gospodarstwa domowe posiadające Kartę Dużej Rodziny. Po złożeniu wniosku osoby z Kartą Dużej Rodziny mają limit zwiększony do 3000 kWh rocznie. Ten sam limit obowiązuje drugą grupę, czyli gospodarstwa rolne.

Reklama

Wyższy limit zamrożonego prądu przysługuje także gospodarstwom domowym, w których mieszka osoba z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Dla takich gospodarstw limit jest zwiększony do 2600 kWh rocznie.

We wszystkich tych przypadkach trzeba złożyć wniosek o podwyższenie limitu. W przeciwnym razie zostanie on ustalony automatycznie na poziomie 2000 kWh rocznie tak jak dla każdego gospodarstwa domowego w Polsce.

Do kiedy i gdzie złożyć wniosek o zwiększenie limitu zamrożonej energii?

Wniosek o zwiększenie limitu prądu należy złożyć do 30 czerwca 2023 roku. Dokumenty składane po tym terminie nie będą brane pod uwagę, dlatego należy się spieszyć.

Gdy się spóźnimy, do dyspozycji pozostanie pierwotnie ustalony limit "dla każdego", czyli 2000 kWh.

Czytaj więcej: Gdzie się podział listonosz? Pocztowy chaos w różnych rejonach Polski

Wniosek o zwiększenie limitu energii elektrycznej powinniśmy złożyć do sprzedawcy lub sprzedawcy i dystrybutora energii, z którym mamy podpisaną umowę. Wniosek składany jest do sprzedawcy prądu, jeśli zainteresowany ma umowę kompleksową. Jeśli natomiast wnioskodawca posiada rozdzielne umowy energii, składa wniosek do sprzedawcy oraz dystrybutora energii.

Dokumenty można składać osobiście, listownie lub pocztą elektroniczną przez portal ePUAP. Wzorów oświadczeń należy szukać na stronach internetowych poszczególnych dostawców energii elektrycznej.

Jakie dokumenty załączyć do wniosku o zwiększenie limitu prądu 2023?

W zależności od tego, do której grupy należy konsument, będzie on potrzebował innych dokumentów do złożenia.

Składając wniosek o zwiększenie limitu prądu dla gospodarstwa rolnego, wśród dokumentów trzeba umieścić numer i kopię decyzji organu o wymierzeniu podatku rolnego za 2022 rok oraz nazwę organu podatkowego, który ją wydał.

Jeśli wniosek o zwiększenie limitu prądu składa gospodarstwo z Kartą Dużej Rodziny, do dokumentów należy dołączyć numer i kopię karty.



Natomiast gospodarstwo domowe, w którym mieszka osoba niepełnosprawna powinno przekazać orzeczenie o niepełnosprawności. Trzeba pamiętać, że dostawca energii może zażądać okazania oryginałów tych dokumentów, by zweryfikować prawo do wyższego limitu.

Zamrożenie cen prądu 2023. Jak złożyć wniosek online?

Do złożenia wniosku online o zwiększenie limitu prądu niezbędny będzie profil zaufany i kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub certyfikat podpisu osobistego z e-dowodu.

Formularz online powinien się znajdować na stronie internetowej dostawcy energii.

Czytaj więcej: Zrobiłeś przegląd instalacji elektrycznej? Wysoka kara także za fotowoltaikę

Po znalezieniu formularza online należy zgodnie z prawdą wypełnić wszystkie niezbędne pola wniosku o zwiększenie limitu prądu. Po tym potrzebny będzie jeden z wcześniej wspomnianych podpisów. Po podpisaniu wniosek zostaje złożony, a potwierdzenie jego wysłania przyjdzie na skrzynkę .gov (ePUAP).

Zobacz również:

Rachunki za prąd po przekroczeniu limitu zużycia. Co trzeba wiedzieć?

Zamrożenie cen prądu. Kto musi złożyć wniosek do końca czerwca?

Ceny prądu są zamrożone, ale niektórych czeka duża dopłata. Jak jej uniknąć?