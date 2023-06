Spis treści: 01 Nowa terminologia. Skąd ta zmiana?

02 Charakterystyka ekogroszku i ekomiału

03 Nowe nazwy - „eko” zastąpi „plus”

04 Ekogroszek i ekomiał. Od kiedy zmiana?

Nowa terminologia. Skąd ta zmiana?

Celem zapowiedzianej zmiany jest wyeliminowanie mylnego przekonania, że ekogroszek i ekomiał są ekologicznymi alternatywami dla węgla kamiennego i innych źródeł energii.

Badania Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, przeprowadzone w 2021 roku wykazały, że 25 proc. badanych osób, które używają węgla do ogrzewania domów, uważało ekogroszek za ekologiczny produkt. W grupie, która ogrzewa gospodarstwa ekogroszkiem, odsetek ten byłe jeszcze wyższy i wynosił 44 proc. Z kolei 66 proc. respondentów zgodziło się z tezą, że palenie węglem może być przyjazne dla środowiska, o ile paliwo będzie dobrej jakości.

Jednak z wyników pomiarów tej samej organizacji, przebadane ekogroszki w procesie spalania emitowały nawet 40-krotnie więcej pyłów niż zakłada norma. Dodatkowo uwalniają one do powietrza rakotwórczy benzo(a)piren.

Tego rodzaju dezinformacja prowadzi do tzw. greenwashingu i może utrudniać świadome wybory w dziedzinie ekologicznego ogrzewania. Zagrożenie jest tym większe, że podczas badań stwierdzono też przypadek "poprawiania" parametrów produktu na deklaracji producenta.

Charakterystyka ekogroszku i ekomiału

Ekogroszek to handlowa nazwa paliwa stałego, które jest produkowane z węgla kamiennego lub brunatnego. W procesie produkcji węgiel najpierw jest kruszony, a następnie przesiewany tak, aby uzyskać ziarna o wielkości nie większej niż 31,5 mm. Węgiel taki jest następnie płukany, aby usunąć z niego frakcję miału, a potem poddaje się go suszeniu.

Ekomiał jest natomiast opałem, który powstaje w procesie kruszenia węgla podczas produkcji ekogroszku. Jest stosowany jako paliwo w kotłach, które spełniają wymagania ekologiczne. Ekomiał umożliwia bezobsługową pracę pieców i jest paliwem wykorzystywanym w niskoemisyjnych systemach ogrzewania.

Wytwarzanie obu produktów jest ze sobą silnie powiązane. Emisja spalin w przypadku ich spalania jest niższa niż przy wykorzystaniu zwykłego węgla kamiennego - szczególnie gorszej jakości - jednak w żadnym wypadku nie można mówić o neutralnym, a co dopiero pozytywnym wpływie na środowisko czy zdrowie człowieka takich źródeł energii.

Nowe nazwy - „eko” zastąpi „plus”

Zgonie z treścią projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych, nowe nazwy handlowe to "groszek plus" i "miał plus". Dopuszczalną alternatywą ma być także "groszek premium".

Zdjęcie Tabela z projektu MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych. / legislacja.rcl.gov.pl / materiał zewnętrzny

Nowa nazwa ma wyeliminować kojarzenie węgla z ekologicznymi źródłami pozyskiwania energii. "Plus" w nazwie pozwoli odróżnić "groszek plus" od zwykłego groszku, który według tego samego rozporządzenia może mieć większy rozmiar ziaren - do 40 mm.

Ekogroszek i ekomiał. Od kiedy zmiana?

Nie określono jeszcze konkretnych dat wprowadzenia nowej terminologii. Projekt zmiany nazw jest obecnie w fazie konsultacji, a proces wymaga dalszych działań administracyjnych i prawnych.

Minister Anna Moskwa podjęła tę inicjatywę po swoim poprzedniku, Michale Kurtyce, który zmianę nazwy ekogroszku sygnalizował już we wrześniu 2021 roku. Wtedy nie spotkało się to z aprobatą związków zawodowych, które uznały, że zmiany są zagrożeniem dla umowy społecznej o odejściu od węgla. Wtedy chodziło jednak także o zmiany w kwestii norm jakościowych tych produktów, o czym więcej można przeczytać tutaj.

Wprowadzenie nowej terminologii może mieć również wpływ na producentów i dystrybutorów opału, którzy będą musieli dostosować oznakowania i opisy produktów do nowych nazw.

Dokładne przepisy dotyczące wprowadzenia nowej terminologii nie są jeszcze znane.

