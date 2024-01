Tragedia w Andrychowie. Ojciec dziewczynki pisze do prokuratury

Ojciec 14-letniej Natalii z Andrychowa złożył zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez policjantów, którzy byli zaangażowani w poszukiwania jego córki. - Zawiadomienie trafiło bezpośrednio do Prokuratury Okręgowej w Krakowie we wczesnych godzinach popołudniowych - przekazał Interii prok. Janusz Kowalski.