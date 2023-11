W tej sprawie prowadzone są przez prokuratora czynności procesowe, "w szczególności przesłuchanie świadków". - Te czynności mają na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zdarzenia, ustalenie osób winnych działania bądź zaniechania , a co za tym idzie pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej - przekazał Interii.

Tragedia w Andrychowie. Nastolatka siedziała pod sklepem, nikt jej nie pomógł

We wtorek dziewczynka miała jechać do Kęt, jednak zadzwoniła do swojego ojca, informując go, że źle się czuje i nie ma pojęcia, gdzie jest. Mężczyzna zgłosił na policję zaginięcie nastolatki - 14-latka nigdy nie dotarła do miejsca docelowego.