- Wynik dzisiejszego posiedzenia sądu nie jest dla nikogo zaskoczeniem. Od początku w tej sprawie istniały bardzo poważne wątpliwości co do poczytalności samego podejrzanego. One były artykułowane już tak naprawdę od pierwszego przesłuchania - powiedział do kamery Polsat News obrońca R., adwokat Maciej Zaborowski.