Śląsk. Katastrofa ekologiczna w zbiorniku Dzierżno. Tony śniętych ryb

Wojewoda przypomniał, że w ubiegłym tygodniu "wystąpiono o skierowanie do pomocy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej ". Obecnie więc żołnierze WOT również angażują się w akcję. - Skupiamy się przede wszystkim na niedopuszczeniu do przedostania się złotej algi ze zbiornika Dzierżno i IV sekcji Kanału Gliwickiego dalej w kierunku Odry - podkreślił.

- Przez te dwa tygodnie udało nam się powstrzymać to przedostawanie się złotej algi dalej , aby nie dostała się do Odry i nie spowodowała wielkiego kryzysu ekologicznego. W naszych działaniach skupiamy się na usuwaniu śniętych ryb , jak również na poprawie jakości wody dla tych ryb, które żyją i przebywają w zbiorniku - relacjonował Wójcik.

Wojewoda wspomniał, że wydał też zakaz korzystania ze zbiornika , ponieważ "ewentualne korzystanie z tego akwenu poprzez np. pływanie kajakiem grozi roznoszeniem algi do innych zbiorników wodnych " oraz utrudniałoby służbom prowadzenie akcji .

Paulina Hennig-Kloska uspokaja. "Sytuacja się stabilizuje"

- Sytuacja na zbiorniku Dzierżno pozostaje trudna , choć wydaje się, że się stabilizuje . Musimy pamiętać, że mamy do czynienia z niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi i hydrologicznymi. To wszystko sprawia, że sytuacja na tym zbiorniku pozostaje bardzo dynamiczna, zmienia się z dnia na dzień - stwierdziła minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska .

- Jeżeli dziś miałabym ocenić sytuację, to mamy ją względnie pod kontrolą i faktycznie ta sytuacja ze złotą algą nie rozszerza się na tereny inne, niż sam zbiornik Dzierżno - podkreśliła szefowa resortu.

Eksperyment na rzece Kłodnica. Minister klimatu o szczegółach

Jak dodała Hennig-Kloska, "to wszystko dzieje się za zasługą eksperymentu", który odbywa się na rzece Kłodnica. - Odbywa się on z wykorzystaniem perhydrolu - tlenku wodoru, który wpuszczany do wody w odpowiednich dawkach wpływa na znaczną redukcję złotej algi - wyjaśniła.