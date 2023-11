- Ja pana posła Zimocha przepraszam za to, co powiedziałem, za tą sugestię, że on ten gest wykonał celowo, intencjonalnie. Jeżeli on wyjaśnia, że to nie było intencjonalnie, to absolutnie uważam, że popełniłem błąd. Przyznaję się do tego, wycofuję się z tego, raz jeszcze pana posła za to przepraszam - tłumaczył nagrywany przed Pałacem Prezydenckim polityk PiS.