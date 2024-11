Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty mgielne dla niemal całej Polski . Jak czytamy w komunikacie "lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m będą utrzymywać się całą noc i do południa następnego dnia".

Prognoza pogody. IMGW wydało alerty

Miejscami słabe opady mżawki. Temperatura maksymalna od 3 st. C na północnym wschodzie, około 5 st. C w centrum, do 10 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich.