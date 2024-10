W tym roku Tęczowy Piątek odbywa się pod hasłem "Budujmy Mosty Różnorodności" i jak usłyszała Interia u organizatorów, od czasu zmiany władzy odwaga w szkołach do przeprowadzenia akcji jest większa . Po raz pierwszy oficjalnie wsparło ją Mazowieckie Kuratorium Oświaty.

Tęczowy Piątek w polskich szkołach po nowemu

- Kuratorium stoi na stanowisku, że dla nas ważne są wszystkie dzieci niezależnie od koloru skóry, tożsamości płciowej, wyznania itd., dlatego nie opowiadamy się po żadnej stronie. Kwestia Tęczowego Piątku pozostaje w gestii dyrektorów i kuratorium się do tego nie wtrąca - usłyszała Interia. Podobne zapewnianie usłyszeliśmy w Lubelskim Kuratorium Oświaty.

- Nie mamy informacji, by był silny opór ze strony dyrektorów szkół, co w poprzednich latach rzeczywiście miało miejsce. Odbywały się też kontrole kuratoriów. Aktualnie obserwujemy coraz większą przychylność wobec akcji - mówi Interii Dominik Kuc, członek Zarządu Fundacji GrowSPACE, współorganizator Tęczowego Piątku.

Nowością jest tegoroczna forma tęczowej akcji. - W ubiegłych latach działania ograniczały się do plakatów i naklejek w szkołach. W tym roku w pakietach, które wysyłamy do szkół oraz naszych wolontariuszy znajdują się konspekty zajęć - wyjaśnia Kuc.

Co zawiera scenariusz zajęć Tęczowego Piątku?

Zajęcia zaczynają się od pytania, jak uczniowie rozumieją " tożsamość ". "Będziemy też mówić o tożsamości seksualnej albo inaczej orientacji seksualnej, czyli tym kto nam się podoba, czy może są to kobiety, mężczyźni, może osoby więcej niż jednej płci, a może płeć nie ma tu znaczenia, bo liczy się dla nas osoba, a nie to jak się identyfikuje" - czytamy w scenariuszu zajęć.

Młodzież usłyszy także, że istnieje tożsamość płciowa odczuwana w umyśle oraz tożsamość seksualna odczuwana w sercu. Scenariusz zajęć ma uświadamiać, że istnieje " płeć ciała " czyli narządy płciowe, na podstawie których lekarz decyduje o tym, jaka płeć zostanie nam nadana przy urodzeniu oraz " ekspresja płciowa " - czyli to, jak komunikujemy/prezentujemy swoją tożsamość płciową światu (jak się ubieramy, zachowujemy, jakich zaimków używamy).

Tęczowy Piątek. Uczniowie dostaną przykładowe zadania

Uczniowie dowiedzą się także, na czym polega coming out i jak zareagować na osobę, która go dokonuje. "Podziękować mu za to! Często podzielenie się tą informacją wymaga zaufania, ale też odwagi" - czytamy.