Z okazji XIV Tygodnia Wychowania pod hasłem "Wychowujmy razem", który będzie obchodzony w Kościele katolickim od 8 do 15 września, biskupi wystosowali list pasterski, który opublikowano na stronie Konferencji Episkopatu Polskiego.

W liście przypomnieli, że rodzice mają prawo do wychowania religijnego i moralnego swych dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, co zapewnia im Konstytucja. "Kościół natomiast na Soborze Watykańskim II przypomniał, że z perspektywy wiary troska rodziców o zapewnienie warunków, aby wychowanie religijne dziecka było harmonijnie skoordynowane z wychowaniem ogólnym, jest nie tylko prawem, ale i zadaniem rodziców" - podkreślili w liście. Reklama

Biskupi wystosowali list. Wskazali na znaczenie wiary w wychowaniu

Dalej biskupi zaznaczyli, że czasy, w których prawa rodzicom były zabierane i państwo próbowało przez szkołę narzucać polskim rodzinom obcy pogląd na świat, zmierzając do wychowania "nowego człowieka", przeszły do historii. "Wymownym znakiem definitywnego ich końca był powrót lekcji religii do polskich szkół i przedszkoli w dniu 1 września 1990 roku po 29 latach ich nieobecności" - dodano.

W ocenie biskupów, towarzysząc swoim wychowankom należy uwzględnić wszystkie sfery wychowawcze - nie tylko sferę psychiczną, intelektualną i fizyczną, ale i sferę duchową. Jak zaznaczyli autorzy listu, "potrzeba relacji z Bogiem należy przecież do naturalnych potrzeb człowieka".

"Obecnie zwraca się uwagę na niepokojący wzrost depresji i zaburzeń lękowych u nastolatków. W takich sytuacjach konieczna jest oczywiście zawsze kompetentna pomoc psychologiczna i psychiatryczna. Nie można jednak zapominać, że ważnym czynnikiem sprzyjającym zdrowiu psychicznemu jest dojrzale przeżywana religijność" - wskazali biskupi. Reklama

Biskupi apelują do rodziców. "Zadbajcie, aby dzieci uczestniczyły w lekcjach religii"

Zdaniem hierarchów Kościoła, współpraca w procesie wychowania jest wielkim dobre, a jego wspólne realizowanie wymaga uznania prawa do różnorodności i zachowania tożsamości, zgodnie z własnymi przekonaniami i wyznaniem religijnym. Jak podkreślono, "rodzice chrześcijańscy mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie z wyznawaną przez siebie wiarą".

Biskupi zwrócili się też z apelem do opiekunów: "Drodzy rodzice, zadbajcie o to, aby wasze dzieci uczestniczyły w szkolnych lekcjach religii. W dniu chrztu świętego podjęliście decyzję, aby weszły one na drogę wiary".

W liście podkreślono też, że chociaż lekcje religii w szkołach nie zastąpią roli rodziców, jaką pełnią w życiu dzieci, to są one dla opiekunów wielkim wsparciem i ułatwieniem w wychowaniu do wiary. "Katecheta (...) zasieje w sercu waszego dziecka ziarno, które być może nie od razu wyda plon (...). Poza tym lekcje religii są naturalnym elementem edukacji w naszej kulturze i cywilizacji, której fundament stanowi chrześcijaństwo" - ocenili autorzy dokumentu. Reklama

Jak twierdzą biskupi, sprzeczność pomiędzy wartościami przekazywanymi przez szkołę a tymi, jakie przekazują rodzice, byłaby "katastrofalna z punktu widzenia skuteczności wychowania". Uważają też, że tak by się stało, gdyby dziecko wychowywane w chrześcijańskiej rodzinie było w środowisku szkolnym "przekonywane do czegoś zupełnie przeciwnego wierze w Boga - bo w szkole byłby realizowany program wychowawczy oparty na wartościach sprzeciwiających się przesłaniu Ewangelii".

Ponadto hierarchowie zaznaczyli, że rodzice, z których podatków też utrzymywana jest szkoła, "mają prawo domagać się, aby szkoła poprzez obecne w niej lekcje religii wychowywała dziecko w harmonii z systemem wartości, przekazywanym w rodzinie i Kościele". Na koniec biskupi zaprosili rodziców, nauczycieli, wychowawców, katechetów i duszpasterzy do współpracy w wychowaniu dzieci i młodzieży.

-----

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły! Reklama