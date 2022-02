"Uwaga! W związku z wyjątkowo niebezpieczną sytuacją lawinową, zostaje zamknięta dla ruchu turystycznego Droga do Morskiego Oka od Palenicy Białczańskiej. Zamknięcie obejmuje również szlak do Doliny Pięciu Stawów, do schroniska w Dolinie Roztoki oraz odcinek Palenica Białczańska - Rusinowa Polana i obowiązuje do odwołania" - napisali przedstawiciele Tatrzańskiego Parku Narodowego.

TPN informuje, iż jest to spowodowane tym, że "warunki do uprawiania turystyki w wyższych partiach Tatr są ekstremalnie trudne". "Wieje tam silny, porywisty wiatr, a niski pułap chmur oraz przelotne opady śniegu ograniczają widzialność, co może prowadzić do pobłądzeń. Dodatkowo szlaki są przysypane grubą warstwą świeżego śniegu i powyżej górnej granicy lasu są one nieprzetarte - nie widać ich przebiegu" - napisano w komunikacie.



TPN uważa, że "poruszanie się w warunkach zimowych, w wyższych partiach Tatr, wymaga bardzo dużego doświadczenia w zimowej turystyce górskiej oraz znajomości oceny lokalnego zagrożenia lawinowego i posiadania odpowiedniego sprzętu - raki (nie raczki!), czekan, kask, lawinowe ABC, wraz z umiejętnością posługiwania się nim".

