Informacja o trudnej sytuacji schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Polskich w Tatrach pojawiła się w mediach społecznościowych w niedzielę około południa.

Tatry. Śnieżyca odcięła schronisko w Dolinie Pięciu Stawów

"No więc zawiało nas całkiem. Są kilkunastometrowe zaspy, które uniemożliwiają zejście i stwarzają ogromne zagrożenie lawinowe. Ratownicy dyżurni i my - załoga - bardzo prosimy, żeby nikt tu dzisiaj nie szedł. Nasi rozsądni turyści, którzy mieli dziś schodzić, zostają z nami. Czekamy na poprawę warunków, decyzje będziemy podejmować na bieżąco, jedzenia mamy na miesiąc, mamy ciepło i miło, więc nie martwcie się o nas" - czytamy w komunikacie wydanym przez gospodarzy schroniska.

Reklama







Jak przekazała dyżurna Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego IMGW, na Kasprowym Wierchu leży średnio 116 cm śniegu, sytuację komplikuje jednak silny wiatr, wiejący w porywach z prędkością przekraczającą 100 km/h, który wywiewa świeżo spadły śnieg. Na szczycie termometry wskazują 9 st. mrozu.

Tatrzański Park Narodowy odradza wszelkie wyjścia na górski szlaki. W Tatrach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego.

Nie tylko Tatry. IMGW zapowiada śnieg na Podlasiu

Intensywne opady śniegu są przewidziane także na Podlasiu. Według Instytutu na opady białego puchu muszą przygotować się mieszkańcy powiatów: augustowskiego, grajewskiego, monieckiego, sejneńskiego, sokólskiego i suwalskiego. Śnieg zacznie tam padać po południu w niedzielę. Opady potrwają do nocy z niedzieli na poniedziałek.

"Prognozowane są opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm" - podało IMGW w najnowszym komunikacie.

Na terenie wszystkich powiatów może wystąpić oblodzenie. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska - jak również przyrostu pokrywy śnieżnej - meteorolodzy prognozują na 80 proc.

"Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -3 st. C. do 0 st. C. Temperatura minimalna przy gruncie od -4 st. C. do -1 st. C. Ujemna temperatura powietrza utrzyma się w kolejnych godzinach" - czytamy w komunikacie.

Miejscami mogą wystąpić zawieje i zamiecie śnieżne. Wiatr będzie wiał z prędkością 30-40km/h, w porywach do 70 km/h.