Tatry: Pogoda groźna dla życia

Według specjalistów powyżej górnej granicy lasu warunki do uprawiania turystyki są bardzo trudne . Miejscami utworzyły się głębokie zaspy i nawisy śnieżne, zaś sam śnieg jest przewiany i słabo związany z podłożem. Pod wpływem silnego wiatru mogą się łamać gałęzie i drzewa, które mogą upadać na szlaki. To stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia wędrowców . Na eksponowanym terenie TPN zaleca noszenie kasku.

Zagrożenie lawinami coraz większe

W środę zwiększono stopień zagrożenia lawinowego. Podczas gdy we wtorek obowiązywał drugi, to obecnie jest to już trzeci stopień. Jak czytamy w komentarzu Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego do komunikatu, "warunki lawinowe się pogarszają".