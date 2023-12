Turysta zginął na Zawratowej Turni. Ciało znalazł ratownik TOPR

Trudne warunki w Tatrach. Zagrożenie lawinowe

Obecnie w Tatrach panują trudne warunki do uprawiania turystyki. W piątek ogłoszono 2 stopień zagrożenia lawinowego, który obowiązuje do soboty do godz. 20.