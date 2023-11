- To nie jest proste po takiej dużej inflacji, by ceny były obniżone. Inflacja może spadać. Ceny pozostają te same - powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz. Była prezes Narodowego Banku Polskiego i była prezydent Warszawy stwierdziła, że "taniej to już było", a wysoka inflacja jest wynikiem m.in. działań rządu.