J.D. Vance wiceprezydent Stanów Zjednoczonych powiadomił, że skonfrontował się z protestującymi, wspierającymi Ukrainę. Całą sytuację opisał w mediach społecznościowych, twierdząc, że doszło do niej, gdy był na spacerze z córką.

Jak przekazał, po chwili postanowił porozmawiać z demonstrantami, aby - jak stwierdził - zostawili "malucha w spokoju". Większość osób miała odpuścić protest po kilku minutach rozmowy. "To była w większości pełna szacunku rozmowa, ale jeśli gonisz 3-latka w ramach protestu politycznego, jesteś gównianą osobą " - zakończył wpis wiceprezydent USA.

Demonstranci wyszli na ulice. Apelowali do wiceprezydenta USA

To nie pierwsza taka sytuacja, gdy podczas swojego prywatnego czasu, Vance natrafia na protestujących, którzy chcą większego wsparcia dla Ukrainy ze stronu amerykańskiego rządu. Na początku tego miesiąca wiceprezydent z całą rodziną przyjechał na narty do Vermont . Wzdłuż ulicy, którą się przemieszczał ustawili się protestujący.

Demonstranci trzymali transparenty z napisami typu " Vermont wspiera Ukrainę " albo " Wspierajmy Ukrainę, nie Putina ". Tłum przeniósł się także pod ośrodek, w którym wypoczywał J.D., jednak wówczas nie doszło do konfrontacji z politykiem.

Celem demonstrantów zapewne nie jest rodzina polityka, a on sam, ponieważ napięcie na linii USA-Ukraina nie podoba się wielu obywatelom. W kłótni podczas spotkania Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim w Białym Domu udział brał także J.D. Vance. Wiceprezydent zarzucił wówczas prezydentowi Ukrainy, że ten przyszedł do Gabinetu Owalnego, aby "toczyć spór z amerykańskimi mediami".

- Panie prezydencie, z całym szacunkiem, uważam, że to niegrzeczne, że przychodzisz do Gabinetu Owalnego, aby próbować toczyć spór przed amerykańskimi mediami. Teraz zmuszacie poborowych do pójścia na linię frontu, ponieważ macie problemy z siłą roboczą. Powinniście dziękować prezydentowi (Donaldowi Trumpowi - red.) za próbę zakończenia tego konfliktu - powiedział Vance podczas sprzeczki z Zełenskim.