Związek zawodowy Verdi wezwał pracowników 13 niemieckich lotnisk do przeprowadzenia w poniedziałek całodniowego strajku ostrzegawczego. Verdi domaga się m.in. podwyżki płac o 8 proc. - co najmniej 350 euro więcej miesięcznie - a także trzech dodatkowych dni wolnych. Negocjacje w tej sprawie odbędą się w dniach 14-16 marca w Poczdamie. Będzie to już kolejna tura rozmów. W ubiegłym miesiącu między stronami nie doszło do porozumienia. Pracodawcy odrzucili żądania, uznając je za nieosiągalne.