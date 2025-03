Koktajle Mołotowa, podpalenia i graffiti. Fala ataków na salony Tesli w USA

W ostatnich dniach w USA miało miejsce wiele pokojowych protestów pod hasłem "Tesla Takedown" ("Obalić Teslę"), ale doszło także do kilku gwałtownych incydentów, które zakończyły się aresztowaniami .

Jeden z ostatnich burzliwych protestów odbył się na nowojorskim Manhattanie . Tam przed salonem Tesli zgromadziło się ponad 350 demonstrantów , a kilka osób wdarło się do środka. Policja zatrzymała sześciu protestujących: pięciu za "zakłócanie porządku publicznego" i jednego za "stawianie oporu przy aresztowaniu, utrudnianie pracy administracji rządowej i naruszenie lokalnego prawa" - podaje stacja CBS News.

Kilka dni wcześniej w Maryland nieznani sprawcy namalowali na jednym z salonów Tesli graffiti z hasłem: "No Musk" ("Nie dla Muska"). Później w Massachusetts policja otrzymała zgłoszenie, że siedem stacji ładowania elektrycznych samochodów zostało celowo podpalonych . Również w Bostonie doszło do podobnych aktów wandalizmu. 39-letni mężczyzna został tam oskarżony o zniszczenie kilku samochodów Tesli.

Z kolei w Portland w stanie Oregon w czwartek w salonie sprzedaży Tesli padło co najmniej siedem strzałów , w wyniku których uszkodzone zostały trzy samochody i wybite zostały szyby. Potem w piątek w Kolorado policja otrzymała zgłoszenie o p odpaleniu jednego z salonów przedsiębiorstwa Elona Muska.

"To nie wolność słowa". Elon Musk zabrał głos po jednym z ataków

Według CBS News oliwy do ognia dolała także styczniowa wypowiedź Muska przed Dniem Pamięci o Holokauście. Na wiecu skrajnie prawicowej AfD miliarder oświadczył, że "w Niemczech zbyt wiele uwagi poświęca się winom z przeszłości", a "dzieci nie odpowiadają za grzechów swoich rodziców, dziadków czy pradziadków".

Musk, w odpowiedzi na opublikowane przez władze Massachusetts nagranie przedstawiające mężczyznę dewastującego Tesle, napisał: "Niszczenie cudzej własności, czyli wandalizm, nie jest wolnością słowa!" . Amerykański miliarder nie odniósł się potem do kolejnych incydentów czy rosnącego oburzenia decyzjami DOGE.

Przez siedem tygodni z rzędu, odkąd Elon Musk udał się do Waszyngtonu, aby dołączyć do administracji Donalda Trumpa, akcje jego producenta samochodów Tesla spadały, zamykając się w piątek na poziomie 270,48 dolarów. Była to najdłuższa seria strat dla Tesli w ciągu 15 lat jej obecności na giełdzie.