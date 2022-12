Takiej pogody w sylwestra i Nowy Rok dawno nie było. Najnowsza prognoza zaskakuje

A co z opadami? W Sylwestra nad większością kraju zbiorą się chmury, z których spadnie deszcz. Przejaśnień i braku opadów można spodziewać się tylko w województwach śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim - podaje Interia Pogoda.

Mróz przyjdzie wraz z Trzema Królami

Z kolei w Nowy Rok w pasie od Pomorza Zachodniego przez Lubuskie po Dolny Śląsk temperatura nie spadnie poniżej 10 stopni - podał IMGW. W Łódzkiem, na Mazowszu i w Kujawsko-Pomorskiem najmniejszą spodziewaną temperaturą będzie 7-9 stopni, a na Pomorzu, południu i na wschodzie - 6 stopni.

Wówczas będzie więcej słońca niż w sylwestra. Deszcz spadnie na północy Polski, a w centralnych i południowych regionach spodziewane jest rozpogodzone niebo.

Od 2 stycznia powoli zacznie się ochładzać. Wskazania po kilkanaście stopni możliwe będą w pierwszy poniedziałek 2023 roku, a później temperatura będzie stopniowo się obniżać, by w okolicach święta Trzech Króli spaść do co najwyżej kilku stopni powyżej zera. Wtedy też wróci delikatny mróz.

Prognoza dla trzech milionów miejscowości, aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store