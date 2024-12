Taka będzie wigilia. Wiemy, gdzie mocniej sypnie śniegiem

Wigilia Bożego Narodzenia zaczęła się mroźnie w Zakopanem, gdzie rano było -2,4 st. C. Poza górami jest jednak wyraźnie cieplej, a w Świnoujściu było już 5,2 st. C - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wygląda na to, że święta raczej nie będą białe, z wyjątkiem krańców południowych, chociaż trochę posypać może też miejscami na Warmii i Mazurach.

Czy w Wigilię będzie śnieg? Tylko lokalnie

24 grudnia będzie pochmurnym dniem z większymi przejaśnieniami. W Małopolsce i na Podkarpaciu zachmurzenie będzie jednak całkowite, co z pewnością nie ułatwi prób zobaczenia pierwszej gwiazdki będącej sygnałem do rozpoczęcia wieczerzy wigilijnej.

Aura nie będzie nam zbytnio sprzyjać i miejscami, zwłaszcza w południowej połowie kraju, musimy się liczyć z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Na południowym wschodzie Polski oraz na Warmii i Mazurach będzie też padać sam śnieg.

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami śniegu obowiązują alerty IMGW pierwszego stopnia w dwóch województwach:

dolnośląskim (powiaty: lubański, lwówecki, karkonoski, Jelenia Góra);

(powiaty: lubański, lwówecki, karkonoski, Jelenia Góra); małopolskim (powiaty: nowosądecki, Nowy Sącz, gorlicki).

Ostrzeżenia te pozostaną w mocy do godz. 17:00 na Dolnym Śląsku oraz do 16:00 w Małopolsce. Na tych terenach specjaliści prognozują przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm, a na szczytach gór o 15 cm.

W Wigilię śnieg będzie padać praktycznie tylko na wyżej położonych terenach na południu. Trochę sypnie lokalnie na Warmii i Mazurach, ale tam się nie utrzyma / wxcharts /

Pogoda na 24 grudnia nie zawsze przyjazna

Temperatury nie będą zbyt wysokie, jednak przeważnie na plusie i w ciągu dnia wyniosą od 1 stopnia na wschodzie do 5 st. C na zachodzie Polski. Najzimniej będzie na południowym zachodzie kraju: od -3 do zera stopni Celsjusza. Reklama

Wiatr będzie słaby, a wysoko w Sudetach porywy będą osiągać prędkość do 55 km/h, zaś w Karpatach do 60 km/h, powodując zamiecie i zawieje śnieżne.

Wigilia rano przyniosła lokalne mgły, które wieczorem znowu mogą się tworzyć, szczególnie w centrum i na północy. Mogą ograniczać widzialność do 200 metrów, lokalnie mogą też być marznące. Miejscami droga na pasterkę może więc być utrudniona.

Pogoda na pasterkę z opadami i mgłą

Noc bożonarodzeniowa na południowym wschodzie będzie pochmurna, a w reszcie kraju możliwe będą większe przejaśnienia, a miejscami nawet rozpogodzenia.

Na północno-zachodnich krańcach będzie padać słaby deszcz, a na wschodzie i południu również deszcz ze śniegiem. Podróżujący na pasterkę muszą uważać na lokalne mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, lokalnie również marznące.

Na terenach podgórskich Karpat będzie od -5 do -4 stopni Celsjusza, zaś na wschodzie -3, -2 stopnie. Na wschodzie będzie około zera, zaś najcieplej na zachodniej części Wybrzeża: do 3 st. C.

Wiatr będzie słaby, a nad morzem umiarkowany. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach będzie osiągać do 60 km/h, powodując zamiecie i zawieje śnieżne.

