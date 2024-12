Poniedziałkowy poranek najchłodniejszy był w Lesku, gdzie o godz. 6:00 było -1,1 st. C. Najcieplej natomiast było na Helu: 4,4 st. C. W ciągu dnia podział na chłodne południe i cieplejszą północ się utrzyma - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda nieco bardziej zimowa

Najmocniej białym puchem sypnie na południu Śląska i Małopolski. Tam możliwy będzie wzrost pokrywy śnieżnej o 5 do 10 cm . W górach śniegu będzie więcej - tam pokrywa zwiększy się o 10 do 15 cm.

Poniedziałek najchłodniejszy będzie na terenach podgórskich Sudetów (około -1 st. C) oraz na Podhalu, gdzie mróz może wynieść -3 stopnie. Na wschodzie i południu nie powinno być więcej niż 1 st. C. Cieplej będzie na zachodzie (4 stopnie) oraz nad morzem: do 5 stopni Celsjusza.