Na białe święta mogą liczyć nieliczni. Prognozy są jednoznaczne

Jaka pogoda na Wigilię? Śnieg na południu, deszcz na północy

Najwięcej śniegu spadnie na południu Śląska, Małopolski i Podkarpacia - tam lokalnie możliwy będzie przyrost pokrywy śnieżnej o 5 do 10 cm. W górach sypnie mocniej - tam warstwa śniegu zwiększy się od 10 do 20 cm.

Wigilia będzie dosyć chłodna: od 1 st. C na południu i lokalnie w centrum do 5 stopni nad morzem i na zachodzie. Najzimniej w ciągu dnia będzie na terenach podgórskich Karpat: około -2 stopnie Celsjusza.

Uczucia chłodu na szczęście nie zwiększy wiatr, ponieważ będzie on przeważnie słaby i umiarkowany. Jedynie w górach powieje mocno: w Sudetach w porywach do 75 km/h, a w Karpatach do 90 km/h i tam będzie powodować lokalne zawieje i zamiecie śnieżne.

Boże Narodzenie 2024: Pogoda 25 grudnia ze słabymi opadami

Na termometrach zobaczymy wartości zbliżone do tych z Wigilii, czyli od 1 stopnia na wschodzie do 5 st. C na zachodzie i nad morzem. Najchłodniej znowu będzie na terenach podgórskich Karpat: -3 st. C. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany.