Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Kierowcy i piesi niewiele zobaczą

Spore utrudnienia w poniedziałek wieczorem oraz we wtorek rano mogą spowodować gęste mgły, które pojawią się w pasie rozciągającym się od centrum raku do północnych granic Polski. Miejscami widzialność może być ograniczona do 100 metrów.