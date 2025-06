W weekend do Polski dotrą upały. Najmocniej zaznaczą się na zachodzie kraju.

" Mam dla was dobre wieści . Przed nami słoneczny, ciepły, a miejscami nawet gorący weekend. W niedzielę termometry na zachodzie naszego kraju pokażą miejscami nawet około 30 stopni Celsjusza" - poinformowała w nagraniu zamieszczonym w czwartek w serwisie YouTube synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Harasimowicz. Najnowsze prognozy potwierdzają upały.

Coraz wyraźniej rysuje się uderzenie gorąca , którego doświadczymy w weekend. Na największy skwar trzeba będzie poczekać na to do niedzieli. Sobota zapowiada się na bardzo ciepły, ale jeszcze nie upalny dzień.

W sobotę będzie od 23 stopni na wschodzie do 27 stopni Celsjusza na zachodzie kraju. Najchłodniej będzie na Wybrzeżu i terenach podgórskich, gdzie można się spodziewać od 17-18 do 21 st. C.