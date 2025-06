W skrócie Na początku tygodnia w Polsce dominują chłodne, deszczowe dni z burzami.

Od czwartku nastąpi wyraźna poprawa: pojawi się więcej słońca i zrobi się znacznie cieplej.

Zapowiada się prawdziwie letni weekend, z temperaturami powyżej 30 stopni Celsjusza.

Jeszcze kilka niespokojnych dni i warunki znacznie się poprawią. Pogoda się uspokoi, a potem nadciągną upały - wynika z prognozy na cały rozpoczęty tydzień, opublikowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zmiany rozpoczną się w połowie tygodnia.

Burze i ulewy w pierwszej połowie tygodnia

Poniedziałek jest pochmurny i mokry w większości kraju. Przez Polskę z zachodu na wschód przejdą burze. Wyraźnie odczuwalne jest również ochłodzenie. Pod koniec tygodnia lokalnie na południowym wschodzie obowiązywały alerty MGW związane z upałem, jednak w poniedziałek nie będzie cieplej niż około 18 stopni Celsjusza.

Wtorek przyniesie lekką poprawę. Chociaż w dalszym ciągu będzie pochmurnie i przeważnie deszczowo, to nie powinniśmy tego dnia obawiać się burz. Na południowym wschodzie powinno być sucho. Wciąż będzie dość chłodno: od 14-17 st. C na północy do maksymalnie 20-23 stopni na południu. Wiatr tym razem będzie przeważnie słaby i umiarkowany.

Wtorek również będzie deszczowy w wielu miejscach, przede wszystkim na północy kraju wxcharts materiał zewnętrzny

Kolejnym dniem z przewagą ciemnych chmur na niebie będzie środa. Wciąż w wielu miejscach przelotnie popada deszcz, jednak zmiany w pogodzie zaczną się coraz wyraźniej zaznaczać. Od zachodu nadejdą rozpogodzenia. Jedynie na południowym wschodzie mogą wystąpić burze, niosące podmuchy wiatru do 65 km/h.

Temperatury w środę będą zbliżone do tych z wtorku i wyniosą przeważnie od 19 do 22 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie natomiast na Wybrzeżu oraz na terenach podgórskich: do 15-17 stopni.

W połowie tygodnia pogoda powinna się uspokoić, a w weekend na zachodzie zanotujemy upał IMGW materiał zewnętrzny

Słońce zdobędzie przewagę. Wyraźna zmiana w czwartek

Ci, którzy z niecierpliwością czekają na poprawę pogody, z ulgą powitają czwartek. Tego dnia przewagę na niebie zdecydowanie zyska słońce. W wielu miejscach kraju będzie pogodnie i spokojnie, zrobi się też znacznie cieplej.

Najchłodniej będzie na Wybrzeżu i północnym wschodzie (16-19 stopni), w centrum około 21 st. C, a najcieplej na zachodzie: do 23-25 stopni Celsjusza. Temperatury odczuwalnej nie obniży znacząco wiatr, który będzie przeważnie słaby i umiarkowany.

Jeszcze lepiej zapowiada się koniec tygodnia. Piątek będzie słoneczny i suchy, ze zdecydowanie wyższymi temperaturami. Na wschodzie i Wybrzeżu będzie 19-22 st. C, za to na zachodzie od 25 do nawet 28 stopni. Wiatr cały czas będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda stawia na lato. Upalny koniec tygodnia

Czeka nas prawdziwie letni weekend. Będzie sucho i słonecznie w całym kraju. W sobotę deszcz ominie nasz kraj, a na zachodzie zanotujemy upał. Na początku weekendu synoptycy IMGW spodziewają się tam temperatur do 30-32 stopni Celsjusza. W reszcie kraju będzie tylko nieco chłodniej: około 26 stopni w centrum i 21-23 st. C na wschodzie i Wybrzeżu.

Drugi dzień weekendu również zapowiada się na bardzo pogodny i suchy w całej Polsce. Znowu będzie upalnie na zachodzie - termometry pokażą tam do nawet 30-33 stopni. W pozostałych miejscach także będzie gorąco: na wschodzie od 24 do 27 st. C, zaś na Wybrzeżu od 17 do 21 stopni.

W weekend na zachodzie kraju będzie upalnie. Możliwe, że w niedzielę lokalnie zanotujemy nawet 33 stopnie Celsjusza wxcharts materiał zewnętrzny

Przez cały weekend wiatr będzie słaby i umiarkowany.

