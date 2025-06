Wiemy, jakiego lata się spodziewać. Jedno zjawisko cały czas powyżej normy

Przed nami naprawdę wymagające lato. Wygląda na to, że fale upały będą nadciągać jedna za drugą. Od lipca do września będzie gorąco - wynika z najnowszej prognozy długoterminowej IMGW. Możliwe, że dopiero w październiku temperatury spadną do poziomu typowego dla tego okresu. Nie zabraknie też deszczu, zwłaszcza na zachodzie.