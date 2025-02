ZUS uczula emerytów, którzy dorabiają do świadczenia. Ważny komunikat

Pracujący emeryci, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego, muszą poinformować ZUS o swoich dodatkowych zarobkach. Chodzi o to, że dotyczą ich limity dorabiania. ZUS przypomina, że jest na to czas tylko do końca lutego.