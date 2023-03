Spis treści: 01 Emerytura honorowa - co to jest?

02 Jak otrzymać emeryturę honorową?

03 Zmiany w emeryturze honorowej w 2023 roku

Emerytura honorowa - co to jest?

Emerytura honorowa znana jest również jako świadczenie honorowe. Potocznie określana jest również mianem emerytury dla stulatków.

Jest ona świadczeniem pieniężnym, które wypłacane jest co miesiąc osobom, które ukończyły sto lat. Aktualnie szacuje się, że w Polsce około 2600 osób kwalifikuje się do takiego świadczenia. Najwięcej stulatków żyje w województwie mazowieckim, małopolskim i śląskim. Liczba osób, które są uprawnione do pobierania honorowego świadczenia emerytalnego, rośnie z roku na rok.

Reklama

Jak otrzymać emeryturę honorową?

Emerytura honorowa w większości przypadków przyznawana jest automatycznie i seniorzy nie muszą o nią wnioskować. Wyjątkiem jest sytuacja osób, które ukończyły 100 lat, ale nie pobierały wcześniej podobnych świadczeń. W takim przypadku muszą one złożyć odpowiedni wniosek, do którego dołączą dokument potwierdzający datę urodzenia.

Kluczowym kryterium w przyznaniu emerytury honorowej jest wiek, dlatego przysługuje ona także tym osobom, które nie przepracowały ani jednego dnia, o ile dostarczą one odpowiednie informacje, ponieważ wcześniej nie widniały w systemie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co istotne, w imieniu seniora dokumenty może dostarczyć członek jego rodziny.

Wypłata świadczenia jest niezależna od emerytury oraz dodatków przysługujących z innych tytułów. Emeryturę honorową może wypłacać zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ważne jest także to, że nie jest to tylko jednorazowy dodatek dla seniora, ale comiesięczne świadczenie, które rekompensować ma wysokie koszty życia, opieki oraz leczenia.

Zmiany w emeryturze honorowej w 2023 roku

Wysokość emerytury honorowej wyliczana jest co roku zgodnie z obowiązującą waloryzacją, a następnie obowiązuje od 1 marca do końca lutego w roku kolejnym. Od marca 2023 roku wysokość świadczenia sporo wzrosła i wynosi 5540,25 złotych brutto.

To, jak wysokie będzie świadczenie honorowe, zależne jest od tzw. kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu setnych urodzin seniora. Stanowi ona 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. Jeszcze do końca lutego tego roku ta specjalna emerytura dodatkowo wynosiła wobec tego 4 944,79 zł brutto.

Co istotne, raz przyznana emerytura honorowa i jej wysokość, nie ulegają zmianie i jest ona wypłacana co miesiąc do końca życia w tej samej wysokości. Wobec tego powyższa zmiana będzie dotyczyła tylko tych osób, które dopiero zaczęły lub zaczną ją pobierać.

Czytaj również:

Trzynastka, czternastka, waloryzacja emerytur. Na co mogą liczyć w tym roku emeryci?

Emeryci już mogą więcej dorobić. Od marca obowiązuje nowa stawka

Emeryci zapłacą mniej. Lista najważniejszych zniżek i ulg dla seniorów

Zobacz także: