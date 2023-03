Według porównywarki finansowej Investing Review w okresie od listopada 2012 r. do listopada 2020 r. liczba osób, które w Polsce pobierają brytyjskie emerytury, zwiększyła się ponad trzykrotnie - z 1717 do 5398, co jest najwyższym wzrostem w liczbach bezwzględnych oraz piątym procentowo - za Wyspą Man, Słowacją, Litwą i Koreą Południową.

Od dnia Brexitu , czyli od 31 stycznia 2020 roku, liczba brytyjskich seniorów w Polsce zwiększyła się o 2213, czyli 75 proc. Jest to najwyższy wzrost liczbowy w stosunku do innych krajów. Investing Review zaznacza, że za ten wzrost mogą także częściowo odpowiadać Polacy, którzy pracowali w Wielkiej Brytanii i po nabyciu praw do brytyjskich emerytur wrócili do kraju. Podkreśla również, że jest wyraźna zmiana w kierunkach, do których Brytyjczycy przenoszą się po uzyskaniu praw do świadczenia emerytalnego.

Na drugim miejscu listy krajów, do których przenoszą się brytyjscy emeryci, znalazła się Francja , gdzie liczba emerytów brytyjskich wzrosła o 1804, czyli o 3 proc. Natomiast procentowo najwyższy wzrost nastąpił na Wyspie Man - o 169 proc. (o 813 osób).

Do tej pory najpopularniejszymi kierunkami dla brytyjskich emerytów były Australia, USA, Kanada, RPA i Włochy. Aktualnie w tych miejscach zanotowano spadek liczby emerytów z Wielkiej Brytanii. Liczby w Australii spadły o 7 proc., w Stanach Zjednoczonych o 6,6 proc., a w Kanadzie o 10 proc. Irlandia, Hiszpania, Włochy i Cypr również odnotowały spadek liczby osób ubiegających się o brytyjską emeryturę od dnia Brexitu.

Brytyjska emerytura

Aktualnie 1 140 697 osób pobiera brytyjską emeryturę w innych krajach na całym świecie. Brytyjscy emeryci pobierają emeryturę w Polsce zgodnie z brytyjskim systemem emerytur. By otrzymać pełną emeryturę państwową w Wielkiej Brytanii potrzeba 35 lat odprowadzania składek.

Od dnia Brexitu zmieniły się uprawnienia i wiek emerytalny w Wielkiej Brytanii został podniesiony. Od października 2020 wynosi on 66 lat dla mężczyzn i kobiet. Tygodniowa emerytura dla Brytyjczyków wzrosła o 13 proc. Ta zmiana także jest spowodowana Brexitem. W listopadzie 2019 r. świadczenie wynosiło 141,33 GBP, a w lutym 2020 r. 160,45 GBP.

W brytyjskim systemie emerytalnym emerytura składa się z trzech segmentów:

· State Pension - emerytura państwowa

· Personal Pension - emerytura wypracowana we własnym zakresie

· Workplace Pension - emerytura pracownicza

Wysokość emerytury państwowej dla Brytyjczyków wynosi obecnie około 185 funtów tygodniowo, co daje równowartość około 4200 zł miesięcznie. Według danych brytyjskiego rządu przeciętne świadczenie emerytalne wynosi w Wielkiej Brytanii 15 tys. funtów rocznie, czyli równowartość około 80 tysięcy zł, co w przeliczeniu na miesiąc wynosi 6600 zł. Przeciętna wysokość emerytury w Polsce w 2022 roku wynosiła około 2700 zł (3184 zł brutto dla mężczyzn i 2128 zł brutto dla kobiet).

Brytyjscy emeryci przeprowadzają się do Polski

Jednym z głównych powodów wyboru Polski są niskie koszty życia. Według rankingu Numbeo średni koszt życia w Warszawie jest o 50 proc. niższy niż w Londynie.

Coraz więcej Brytyjczyków seniorów odkrywa uroki Polski i decyduje się na spędzenie tu swojej emerytury . Brexit nie zniechęcił Brytyjczyków do przenoszenia się do innych krajów. Z danych Investign Review wynika, że nawet ich do tego zachęcił. Na Wyspach emeryci mogą liczyć na wysokie ceny i niską jakość życia.

"Daily Mail" opisało historie kilku brytyjskich emerytów, którzy zdecydowali się przenieść do Polski.

Była pracownica banku 58-letnia Marianne opowiada "Daily Mail", że razem z mężem sprzedała dom pod Haetlepool w północno-wschodniej Anglii i przenosi się do Polski, do niewielkiej wsi w okolicach Malborka. Mówi, że znaleźli w Polsce wolnostojącą posiadłość ze stawem, stajniami i sadem za 130 tys. funtów".

Wypowiada się także 73-letni John, były pracownik brytyjskiej publicznej służby zdrowia, który do Polski przeniósł się na stałe w 2015 roku. Za 52 tys. funtów kupił wolnostojący dom w jednej ze wsi w północno-zachodniej Polsce. Przyznaje, że jego życie w Polsce jest wspaniałe i teraz ma wszystko to, na co nie byłoby go stać w Wielkiej Brytanii.

66-letni Johnny, były kierowca autokarów z Newcastle przyznaje, że w Polsce żyje się znacznie lepiej niż w Wielkiej Brytanii, a Poznań, w którym mieszka od 2019 roku na stałe jest piękny. Mówi w rozmowie z dziennikiem, że nie tęskni za wieloma rzeczami w Wielkiej Brytanii, może poza rybą z frytkami.

Internauci komentowali artykuł "Daily Mail", pisząc, że Polska to piękny kraj, a Polacy są sympatyczni. Była też grupa komentujących, którzy nie rozumieją wyboru brytyjskich emerytów. Wady naszego kraju, jakie wymieniali to zimny klimat i bliskość Rosji.

Klaudia Katarzyńska

