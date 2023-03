Dodatki do emerytur to świadczenia, które mają poprawić sytuację finansową emerytów. Żeby otrzymać dodatek, trzeba spełniać określone warunki.

Wyższe dodatki do rent i emerytur w 2023

Od 1 marca 2023 roku minimalna emerytura wynosi 1588,44 zł. Wskaźnik waloryzacji w tym roku to 14,8 proc. W związku z waloryzacją możemy liczyć także na wyższe dodatki do rent i emerytur.

Jakie dodatki do świadczenia emerytalnego można otrzymać w 2023 roku?

·

Dodatek pielęgnacyjny

· Dodatek kombatancki

· Dodatek kompensacyjny

· Dodatek za tajne nauczanie

· Ryczałt energetyczny

· 13. i 14. emerytura

· Dodatek dla sieroty zupełnej

· Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych

· Świadczenia pieniężne dla osób deportowanych

· Dodatek weterana poszkodowanego.

Emerytura. Dodatki pielęgnacyjny i kombatancki

Dodatek pielęgnacyjny jest świadczeniem wypłacanym przez ZUS osobom, które mają orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji albo ukończyły 75 lat. Od 1 marca 2023 roku w związku z waloryzacją wysokość tego dodatku wynosi 294,39 zł. Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji wynosi 441,59 zł.

Dodatek kombatancki to świadczenie, które ZUS wypłaca osobom uprawnionym do otrzymywania emerytury lub renty uznanej za kombatanta decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Od 1 marca 2023 roku wynosi on 294,39 zł.

Kolejny dodatek, który przysługuje emerytom to dodatek kompensacyjny. Świadczenie może zostać wypłacone osobom uprawnionym do dodatku kombatanckiego i ryczałtu energetycznego lub dodatku za tajne nauczanie i ryczałtu energetycznego oraz wdowom i wdowcom pozostałym po wyżej wymienionych osobach. Po marcowej waloryzacji wysokość tego dodatku to 44,16 zł. Emeryci, którzy będą starać się o przyznanie dodatku kompensacyjnego, powinni złożyć wniosek i dołączyć do niego decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która: stwierdza określone w niżej wymienionej ustawie okresy działalności kombatanckiej lub represji - w przypadku kombatantów i osób represjonowanych oraz potwierdza uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie - w przypadku wdów lub wdowców po kombatancie.

Emeryci, którzy w czasie okupacji prowadzili tajne nauczanie, albo przed 1 września 1939 r. uczyli w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej i byłego Wolnego Miasta Gdańska mogą liczyć na dodatek do emerytury za tajne nauczanie. Dodatek wynosi 294,39 zł i jest wypłacany przez ZUS.

Dodatek w postaci ryczałtu energetycznego pozwala obniżyć koszty, jakie emeryci ponoszą w związku z opłatami za energię elektryczną, gazową i cieplną, którą wykorzystują na cele domowe. Przysługuje on:

· kombatantom i innym osobom uprawnionym

· żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych

· wdowom lub wdowcom - emerytom i rencistom, pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych

· wdowom po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierającą emeryturę lub rentę.

Od 1 marca 2023 roku kwota ryczałtu energetycznego wynosi 255,17 zł.

13. i 14. emerytura. Ważne informacje

Emeryci otrzymują także dodatek w postaci 13. i 14. emerytury. Są to dodatkowe roczne świadczenia wypłacane emerytom i rencistom. Mogą z nich skorzystać osoby, które 31 marca roku, w którym takie świadczenie będzie wypłacane, mają przyznane prawo do:

· emerytury - w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej

· renty z tytułu niezdolności do pracy - w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych

· renty szkoleniowej

· renty socjalnej

· renty rodzinnej

· rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego

· świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

· nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

· świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Na jakie jeszcze dodatki mogą liczyć emeryci i renciści?

Emeryci i renciści mogą otrzymać także dodatek dla sieroty zupełnej, którego wysokość to 553,30 zł. Mogą starać się o niego osoby, które pobierają rentę rodzinną i których oboje rodzice nie żyją.

Żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych mogą liczyć na 294,39 zł dodatku.

Dodatkowe świadczenie pieniężne przysługuje także osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy od 14,76 zł do 279,71 zł.

Dodatek pieniężny do renty inwalidy wojennego wynosi 1127,12 zł.

Jeśli emeryci spełniają warunki i chcą otrzymywać dodatki, powinni złożyć odpowiednie wnioski. Formularze wniosków można pobrać ze strony internetowej ZUS lub poprosić o wersję papierową w punkcie informacyjnym ZUS.

Klaudia Katarzyńska