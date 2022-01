Szymon Hołownia po raz drugi został ojcem

Nowo narodzona dziewczynka otrzymała imiona Elżbieta Wanda. "Moje obie Bohaterki odpoczywają i nabierają sił" - napisał Hołownia.

Polityk podziękował za dobre słowa i poprosił: " trzymajcie kciuki za Elę i za Ulę. No i za Manię, która od dziś jest dumną starszą siostrą - też!"

Mania, jak zdrobniale nazywana jest pierwsza córka pary, Maria, ma trzy lata.



Hołownia przekazał, że jego rodzina potrzebuje teraz "chwili tylko dla nich". "To bardzo nasz czas, wiem, że to doskonale rozumiecie, a ja wrócę do Was tak szybko, jak się da" - dodał. Do wpisu dołączył zdjęcie, na którym trzyma w ramionach noworodka.



Żona Szymona Hołowni Urszula Brzezińska-Hołownia jest pilotem myśliwca MIG-29 i zawodowym oficerem. Z Szymonem Hołownią poznali się w 2014 roku, pobrali dwa lata później.