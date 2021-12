- W tym szczególnym okresie chcielibyśmy wam życzyć przede wszystkim spokojnych świąt - mówi na nagraniu Urszula Brzezińska-Hołownia.

Lider Polski 2050 dodaje, że "wiemy, że nie dla wszystkich będzie to czas łatwy ze względu na covid i drożyznę". - Nie we wszystkich naszych domach w te święta będzie pełno radości - podkreśla.



- Tym bardziej chcielibyśmy wam przekazać jak najwięcej wsparcia i otuchy - mówi żona polityka.





Kim jest Urszula Brzezińska-Hołownia?

- Mamy nadzieję, że będzie to czas wytchnienia i nadziei na lepszą, sprawiedliwą Polskę. To czas oczekiwania, dla nas w tym roku bardziej niż kiedykolwiek - zaznacza Hołownia. - Głęboko wierzymy, że i my i wy wszystkiego dobrego doczekamy - dodaje.



Kiedy kamera się oddala, widać, że żona polityka jest w ciąży.



Na koniec nagrania żona Hołowni życzy, "żeby ten nachodzący rok był rokiem wyjątkowym i szczęśliwym".



Urszula Brzezińska-Hołownia jest pilotem myśliwca MIG-29 i zawodowym oficerem. Z Szymonem Hołownią poznali się w 2014 roku. Wspólnie wychowują już córkę.