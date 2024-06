Na poniedziałkowym spotkaniu marszałka Sejmu z rolnikami pojawili się także minister rolnictwa oraz minister funduszy i polityki regionalnej. To pokłosie lutowej rozmowy Szymona Hołowni z reprezentantami rolników, którzy protestowali wówczas na Wiejskiej.

- Rząd jest miejscem, w którym się podejmuje decyzje , natomiast w Sejmie często te decyzje się wykluwają. My tu nie będziemy zastępować rządu . Ja nie będę składał żadnych obietnic w imieniu premiera ani ministrów - przyznał marszałek Sejmu.

Szymon Hołownia tłumaczył, że zależy mu na dialogu i rozwiązaniu problemów w rolnctwie, a także "wsłuchaniu się w to co Sejm może z tego wziąć do siebie".