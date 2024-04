"Obiecaliśmy dość kłótni i dotrzymaliśmy słowa. W Polsce 2050 uważamy, że największą szansę na zmianę daje referendum, ale głosowaliśmy za wszystkimi projektami. Zrobiliśmy to z szacunku do demokracji i troski o trwałość koalicji. Teraz oddajemy los tych ustaw w ręce członkiń i członków komisji" - napisał Szymon Hołownia .

Sejm. Szymon Hołownia podsumował głosowania nad projektami koalicji

"Teraz nie zakładam nic , czekam na zakończenie prac komisji. I w zależności od tego, co komisja wypracuje, każdy z nas będzie podejmował decyzję, będzie głosował, wtedy już absolutnie ze swoimi przekonaniami , poglądami i tym, do czego zobowiązał się swoim wyborcom" - powiedział Szymon Hołownia.

Następnie marszałek jeszcze raz wspomniał o referendum . Zwrócił uwagę, że w Sejmie aż 70 proc. posłów to mężczyźni i jedynie ogólnopolskie referendum oddałoby głos kobietom. Zapowiedział, że jeśli komisja nie wypracuje porozumienia, to wtedy Polska 2050 zasugeruje przeprowadzenie głosowania i przygotuje odpowiedni projekt.

Projekty dotyczące przerywania ciąży w Sejmie. Reakcje polityków

Sejmowe głosowanie skomentowała także Katarzyna Lubnauer , która jest sekretarzem stanu w ministerstwie edukacji. W mediach społecznościowych napisała, że piątkowe głosowanie to pierwszy krok do legalizacji aborcji w Polsce.

"Wszystkie projekty ustaw liberalizujące aborcję idą do Komisji Nadzwyczajnej. To tylko pierwszy krok. Ostatnim będzie wejście w życie prawa do aborcji do 12. tygodnia. Jak najszybciej legalna aborcja" - napisała na platformie X Lubnauer.