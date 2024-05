Na antenie Radia ZET wiceszef resortu spraw zagranicznych odnosił się do politycznej przyszłości Szymona Hołowni . Jak stwierdził Bartoszewski, jego zdaniem, obecny marszałek Sejmu powinien zostać na swoim stanowisku do końca kadencji.

- To jest decyzja Polski 2050 czy ew. całej Trzeciej Drogi. Moim zdaniem pan marszałek dobrze wykonuje swoją pracę, obserwuję go regularnie, bo siedzę w ławach sejmowych i bardzo to dobrze robi, powinien kontynuować - stwierdził.