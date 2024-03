"A Wam co przyniesie świąteczny zajączek? Dziś dotarły kolejne czołgi M1A1 Abrams. Abramsy po przeprowadzeniu deprocesingu w Poznaniu zasiliły kolejne kompanie czołgów" - czytamy we wpisie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w mediach społecznościowych.

"Siła i moc to my. Witamy kolejne TkANKI mięśniowe" - dodano. Maszyny dotarły do stolicy koleją.

W styczniu 2023 roku Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało kontrakt z USA na dostawę m.in. 116 czołgów M1A1 Abrams. Reklama

Całkowita wartość umowy to ok. 1,4 miliarda dolarów netto, z czego blisko 200 milionów dolarów jest finansowane przez stronę amerykańską w ramach przyznanych Polsce środków pomocowych. Dostawy mają być zrealizowane do końca 2024 roku.

Polska - USA. Abramsy już w Polsce. Co to za sprzęt?

Abramsy to najnowocześniejsze czołgi na świecie. 250 nowych maszyn wydatnie wzmocni potencjał polskich sił zbrojnych. M1A2 SEP v.3 to najnowsza wersja amerykańskiego czołgu podstawowego Abrams. Jego główne uzbrojenie stanowi 120 mm armata gładkolufowa M256, która została dostosowana do wykorzystywania najnowszych rodzajów amunicji, w tym amunicji programowalnej.

Wysoką skuteczność prowadzonego ognia zapewnia zaawansowany system kierowania ogniem. Uzbrojenie pomocnicze składa się ze zdalnie sterowanego modułu uzbrojenia CROWS z wielkokalibrowym karabinem maszynowym kal. 12,7 mm oraz dwóch karabinów maszynowych kal. 7,62 mm.

Czołg Abrams charakteryzuje się silną odpornością balistyczną i przeciwminową, zapewniając najwyższy poziom ochrony załogi, która w najnowszej wersji SEP v.3 może zostać uzupełniona przez aktywny system ochrony pojazdu TROPHY. Napęd czołgu stanowi silnik turbowałowy Honeywall AGT1500C o mocy 1500 KM, który zapewnia wysoką prędkość maksymalną oraz mobilność w każdym terenie. Reklama

Najnowsza wersja została dodatkowo wyposażona w pomocniczą jednostkę napędową (APU).

***

